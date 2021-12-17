В Беларуси заявили, что польский военный попросил Минск об убежище

Пограничный комитет Беларуси заявил, что на границе с Польшей был задержан польский военный, сбежавший со службы и якобы желающий получить убежище в Беларуси.

Как пишет "Европейская правда", об этом идет речь в Телеграме Пограничного комитета Беларуси.

Белорусские пограничники остановили военного Чечко Эмиля 16 декабря около 17:50 на участке пограничной заставы Тушемля.

Мужчина заявил, что является военнослужащим 11 Мазурского артиллерийского полка 16-й Поморской механизированной дивизии имени короля Казимира, части которой были переброшены для обеспечения охраны участка границы с Беларусью в период действия чрезвычайного положения на приграничных территориях Польши.

"В связи с несогласием с политикой Польши по поводу миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами военнослужащий попросил политическое убежище в Республике Беларусь" - говорится в сообщении Пограничного комитета.

Информацию о бегстве польского военного неофициально подтверждают источники польских СМИ.

В оперативном командовании вооруженных сил RMF 24 подтвердили, что солдат 11 Мазурского артиллерийского полка пропал без вести во время службы в районе Наревки, Семяновки и Семяновского озера.

По данным СМИ, у военного были проблемы. Его начальство знало об этом, но ждало, пока он сам покинет службу. Ему оставалось служить несколько дней.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак подтвердил позже, что у пропавшего солдата были серьезные проблемы с законом и он подал заявление на увольнение из армии.

"Он ни в коем случае не должен быть направлен служить на границе. Я попросил выяснить, кто за это отвечает", - заявил Блащак.

Солдат скрылся со своего поста вчера днем, оставив оружие. Поиски продолжались несколько часов в четверг. В Вооруженных силах Польши утверждают, что его поиски до сих пор продолжаются.

Как отмечается, ситуацию уже активно использует пропагандистский аппарат Беларуси. Журналист канала Nexta Тадеуш Гичан сообщил, что белорусские СМИ уже делают интервью с солдатом.