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В Бундестазі через небажання правлячої партії сидіти біля ультраправих попересаджують депутатів

П'ятниця, 17 грудня 2021, 14:44

У німецькому парламенті змінять розсадку політичних партій через бажання однієї із коаліційних партій не сидіти поруч з ультраправою "Альтернативою для Німеччини".

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в публікації Associated Press.

Місця в нижній палаті парламенту Німеччини, або Бундестазі, розташовані півколом: Ліва партія сидить на одному кінці, "Альтернатива для Німеччини" (AfD) - на протилежному. 

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AfD вперше здобула місця у 2017 році. До цього Вільна демократична партія, яка підтримує бізнес, займала цей край півкола, коли були представлена в парламенті.

Вільні демократи, які разом з лівоцентристськими соціал-демократами канцлера Олафа Шольца та "Зеленими" є частиною нового уряду, на початку цього року заявили, що вони не хочуть сидіти поруч із законодавцями з AfD. 

Марко Бушманн, тодішній депутат від вільних демократів, а нині міністр юстиції Німеччини, заявив у жовтні, що він представляє партію політичного центру, "і тому ми хотіли б сидіти в центрі".

Бундестаг у четвер підтримав пропозицію, згідно з якою вільні демократи поміняються місцями з правоцентристським союзом ХДС/ХСС колишньої канцлерки Ангели Меркель, який зараз перебуває в опозиції. 

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Три правлячі партії та Ліва партія, найменша з трьох опозиційних, підтримали зміни.

Відтепер вільні демократи будуть сидіти поруч із "Зеленими", одним із їхніх правлячих партнерів.

Блок ХДС/ХСС виступив проти змін, стверджуючи, що вільні демократи повинні поважати сімдесятилітній порядок місць у нижній палаті.

8 грудня Бундестаг обрав соціал-демократа Олафа Шольца новим канцлером 395 голосами. Після обрання він склав присягу в парламенті.

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Німеччина
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