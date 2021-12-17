В Бундестаге из-за нежелания правящей партии сидеть возле ультраправых пересадят депутатов

В немецком парламенте изменят рассадку политических партий из-за нежелания одной из коалиционных партий сидеть рядом с ультраправой "Альтернативой для Германии".

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в публикации Associated Press.

Места в нижней палате парламента Германии, или Бундестаге, расположены полукругом: Левая партия сидит на одном конце, "Альтернатива для Германии" (AfD) – на противоположном.

AfD впервые получила места в 2017 году. До этого свободная демократическая партия, поддерживающая бизнес, занимала этот край полукруга, когда были представлены в парламенте.

Свободные демократы, которые вместе с левоцентристскими социал-демократами канцлера Олафа Шольца и "Зелеными" являются частью нового правительства, в начале этого года заявили, что они не хотят сидеть рядом с законодателями из AfD.

Марко Бушманн, тогдашний депутат от свободных демократов, а ныне министр юстиции Германии, заявил в октябре, что он представляет партию политического центра, "и поэтому мы хотели бы сидеть в центре".

Бундестаг в четверг поддержал предложение, согласно которому свободные демократы поменяются местами с правоцентристским союзом ХДС/ХСС бывшего канцлера Ангелы Меркель, который сейчас находится в оппозиции.

Три правящих партии и Левая партия, самая маленькая из трех оппозиционных, поддержали изменения.

Теперь свободные демократы будут сидеть рядом с "Зелеными", одним из их правящих партнеров.

Блок ХДС/ХСС выступил против изменений, утверждая, что свободные демократы должны уважать семидесятилетний порядок мест в нижней палате.

8 декабря Бундестаг избрал социал-демократа Олафа Шольца новым канцлером 395 голосами. После избрания он принял присягу в парламенте.

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