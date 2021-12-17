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Швейцарія посилить коронавірусні обмеження

П'ятниця, 17 грудня 2021, 17:00

Швейцарія оголосила про плани посилити коронавірусні обмеження, включаючи роботу з дому та обмеження допуску в місця проведення заходів.

Про це, як пише "Європейська правда" повідомляє Guardian.

Швейцарський уряд заявив, що з понеділка поширить вимогу надавати докази вакцинації або одужання на багато закритих закладів, включаючи ресторани.

У таких місцях, як дискотеки та бари, де маски носять рідше, відвідувачі повинні будуть показати негативний результат тесту.

Нові заходи, які будуть діяти до 24 січня, також вимагатимуть від людей працювати з дому та передбачають обмеження приватних зібрань до 10 осіб, якщо хтось із присутніх дорослих не був вакцинований чи не одужав після коронавірусу.

Уряд Швейцарії також заявив, що замовляє по 7 мільйонів доз у Moderna, Pfizer і BioNTech на другу половину наступного року, щоб збільшити свої запаси до 34 мільйонів доз.

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Швейцарія
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