Швейцария усугубит коронавирусные ограничения

Швейцария объявила о планах усилить коронавирусные ограничения, включая работу по дому и ограничение допуска в места проведения мероприятий.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Guardian.

Швейцарское правительство заявило, что с понедельника распространит требование предоставлять доказательства вакцинации или выздоровления на многие закрытые заведения, включая рестораны.

В таких местах, как дискотеки и бары, где маски носят реже, посетители должны будут показать отрицательный результат теста.

Новые меры, которые будут действовать до 24 января, также потребуют от людей работать из дома и предусматривают ограничение частных собраний до 10 человек, если кто-либо из присутствующих взрослых не был вакцинирован или не выздоровел после коронавируса.

Правительство Швейцарии также заявило, что заказывает по 7 миллионов доз Moderna, Pfizer и BioNTech на вторую половину следующего года, чтобы увеличить свои запасы до 34 миллионов доз.

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