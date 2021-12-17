Суд у Латвії продовжив арешт депутата, підозрюваного в шпигунстві на РФ

Суд Відземського передмістя Риги у п’ятницю вкотре продовжив термін попереднього ув'язнення депутата Яніса Адамсонса, якого підозрюють у шпигунстві на користь РФ.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство LETA.

Однак цього разу Адамсонсу дали можливість внести заставу у розмірі 30 000 євро, щоб його звільнили.

9 грудня більшість депутатів Сейму санкціонувала порушення кримінальної справи проти Адамсонса на запит Генеральної прокуратури. Як повідомили в прокуратурі, того ж дня було ухвалено рішення про переслідування Адамсонса за трьома статтями Кримінального кодексу - шпигунство, шахрайство у дрібному розмірі та придбання та зберігання боєприпасів до вогнепальної зброї без відповідного дозволу.

Його звинувачують у дрібному шахрайстві, пов'язаному з відшкодуванням витрат на пальне, на суму близько 100 євро. Також було знайдено кілька десятків набоїв.

Прокуратура підтвердила, що громадянин Росії також звинувачується у цій справі у незаконному зборі інформації з метою її передачі безпосередньо іноземній спецслужбі, а також у незаконному зборі іншої інформації за дорученням іноземної спецслужби. Влітку вже було публічно оголошено, що у цій справі затримано та заарештовано громадянина Росії, колишнього співробітника Комітету державної безпеки (КДБ) Геннадія Силонова.

Адамсонса було затримано Службою державної безпеки на початку червня і взято під варту.

Адамсонс підозрювався у передачі інформації Росії протягом останніх чотирьох років. Неофіційно відомо, що Адамсонс передав публічно доступні документи - різні поправки до законів, інформацію про закупівлю та бюджет армії, а також надав інформацію після відвідування східного кордону країни, повідомив про позицію Балтійської Асамблеї проти "Північного потоку-2". За неофіційною інформацією, він також використав свій парламентський комп'ютер для передачі повідомлень.

У парламенті Адамсонс працював у Комітеті з оборони, внутрішніх справ та боротьби з корупцією, Комітеті із запитів та Підкомітеті у справах Балтії. Хоча він не має допуску до державної таємниці, Адамсонс мав право бути присутніми на засіданнях парламентського комітету з оборони, внутрішніх справ та запобіганню корупції, де чиновники надають інформацію обмеженого доступу.

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