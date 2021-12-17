Суд в Латвии продлил арест депутата, подозреваемого в шпионаже на РФ

Суд Видземского пригорода Риги в пятницу в очередной раз продлил срок предварительного заключения депутата Яниса Адамсонса, подозреваемого в шпионаже в пользу РФ.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство LETA.

Однако на этот раз Адамсонсу дали возможность внести залог в размере 30 000 евро, чтобы его освободили.

9 декабря большинство депутатов Сейма санкционировало возбуждение уголовного дела против Адамсонса по запросу Генеральной прокуратуры. Как сообщили в прокуратуре, в тот же день было принято решение о преследовании Адамсонса по трем статьям Уголовного кодекса – шпионаж, мошенничество в мелком размере и приобретение и хранение боеприпасов к огнестрельному оружию без соответствующего разрешения.

Он обвиняется в мелком мошенничестве, связанном с возмещением расходов на горючее, на сумму около 100 евро. Также было обнаружено несколько десятков патронов.

Прокуратура подтвердила, что гражданин России также обвиняется в этом деле в незаконном сборе информации с целью передачи непосредственно иностранной спецслужбе, а также в незаконном сборе другой информации по поручению иностранной спецслужбы. Летом уже было публично объявлено, что по этому делу задержан и арестован гражданин России, бывший сотрудник Комитета государственной безопасности (КГБ) Геннадий Силонов.

Адамсонс был задержан Службой государственной безопасности в начале июня и взят под стражу.

Адамсонс подозревался в передаче информации России за последние четыре года. Неофициально известно, что Адамсонс передал публично доступные документы - различные поправки в законы, информацию о закупке и бюджете армии, а также предоставил информацию после посещения восточной границы страны, сообщил о позиции Балтийской Ассамблеи против "Северного потока-2". По неофициальной информации он также использовал свой парламентский компьютер для передачи сообщений.

В парламенте Адамсонс работал в Комитете по обороне, внутренним делам и борьбе с коррупцией, Комитете по запросам и Подкомитете по делам Балтии. Хотя у него нет допуска к государственной тайне, Адамсонс имел право присутствовать на заседаниях парламентского комитета по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции, где чиновники предоставляют информацию ограниченного доступа.