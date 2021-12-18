В Польше расследуют, не был ли солдат-беглец шпионом или информатором Беларуси

Польские военные спецслужбы предполагают, что солдат Эмиль Чешко, сбежавший в Беларусь и попросивший там убежище, мог определенное время шпионить в пользу Минска.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Onet со ссылкой на источники.

Из нескольких независимых источников, связанных с военными и военными спецслужбами, портал узнал, что наиболее вероятная рассматриваемая сейчас версия – это то, что рядовой Чечко некоторое время был белорусским шпионом или по крайней мере информатором белорусского агента.

"Другую сторону с начала операции на польско-белорусской границе больше всего интересует информация о моральном состоянии дислоцированной там польской армии. Они хотят знать, у кого есть семейные проблемы, проблемы с наркотиками или финансовые проблемы. Эти знания впоследствии могут быть использованы белорусскими службами для вербовки польских солдат", - сказал один из собеседников.

"Когда рядовой Чечко оказался перед перспективой исключения из армии за вождение в нетрезвом состоянии, он стал бы не нужен для белорусских служб. Поэтому, возможно, под влиянием шантажа его убедили перейти на белорусскую сторону, решившую использовать это событие в пропагандистских целях", – добавил он, ссылаясь на информацию о задержании Чечка правоохранителями за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

Также сообщается, что сестра беглого солдата имела связь с гражданином Беларуси, а у него самого были там знакомые.

Как сообщалось, Оперативное командование Вооруженных сил Польши подтвердило дезертирство своего военного в Белоруссию.

Ранее Пограничный комитет Беларуси заявил, что на границе с Польшей был задержан польский военный, сбежавший со службы и якобы желающий получить убежище в Беларуси.

"В связи с несогласием с политикой Польши относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами военнослужащий попросил политическое убежище в Республике Беларусь", - говорится в сообщении Пограничного комитета.

Сообщалось, что белорусские СМИ уже взяли у него интервью.