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Британські аналітики: без обмежень країну чекає катастрофічна хвиля епідемії через "Омікрон"

Неділя, 19 грудня 2021, 11:39

Група аналітиків, які працюють разом з експертною дорадчою групою при уряді Британії, зі свого моделювання дійшли висновків, що у разі відсутності жорсткіших обмежень для протидії поширенню штаму коронавірусу "Омікрон" країну чекає сплеск захворюваності небачених масштабів і до 6 тисяч смертей коронахворих щоденно.

Про це повідомляє The Guardian, пише "Європейська правда". 

Йдеться про висновки групи SPI-M-O, аналітиків, що подають дані для дорадчої групи при уряді Британії (Scientific Advisory Group for Emergencies), на думку яких орієнтуються у прийнятті рішень.

Згідно з результатами моделювання, якщо негайно не запровадити жорсткіші обмеження, через місяць Британія, з населенням 67,2 млн,  може побачити від 600 000 до навіть 2 млн заражень коронавірусом щоденно. 

За такого сценарію у лікарні може щоденно потрапляти 3-10 тисяч коронахворих, а кількість смертей серед них становитиме від 600 до навіть 6000 щоденно.

Дорадча група раніше цього тижня наголосила, що обмеження потрібні вже зараз, а відкладання цього кроку на початок 2022 року суттєво знизить ефект від них і не дозволить запобігти серйозному підвищенню навантаження на систему охорони здоров’я. 

Радники зауважили, що хоча вакцинація є критично важливим фактором, оскільки зменшує тяжкість перебігу захворювання, потрібен комплекс заходів для стримування поширення вірусу. Вони наголошують, що найбільшим фактором ризику є масові заходи.

Нагадаємо, під кінець тижня Британія три дні поспіль реєструвала нові рекорди випадків зараження коронавірусом. У п’ятницю повідомили про 93 045 нових хворих за добу. Водночас, кількість смертей залишається стабільно відносно низькою, тоді як минулої зими з нижчими показниками щоденно помирали понад тисяча пацієнтів

З цього тижня в Англії почала діяти вимога ковід-сертифікату чи негативного тесту для допуску на великі масові заходи та масковий режим у приміщеннях. У п’ятницю прем’єру Борису Джонсону запропонували кілька планів для подальшого стримування епідемії, що варіюються від незначного посилення обмежень  до повного локдауну.

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Велика Британія Коронавірус
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