Британские аналитики: стране грозит катастрофическая волна эпидемии из-за "Омикрона"

Группа аналитиков, работающих вместе с экспертной совещательной группой при правительстве Британии, на основании моделирования пришли к выводу, что в случае отсутствия более жестких ограничений для противодействия распространению штамма коронавируса "Омикрон" страну ожидает всплеск заболеваемости невиданных масштабов и до 6 тысяч смертей ежедневно среди больных.

Об этом сообщает The Guardian, пишет "Европейская правда".

Исследование проводила группа аналитиков SPI-M-O, предоставляющая данные для совещательной группы при правительстве Британии (Scientific Advisory Group for Emergencies), на мнение которых ориентируются в принятии решений.

Согласно результатам моделирования, если немедленно не ввести более жесткие ограничения, через месяц Британия, с населением 67,2 млн, может увидеть от 600 000 до даже 2 млн заражений коронавирусом ежедневно.

При таком сценарии в больницы может ежедневно попадать 3-10 тысяч пациентов, а количество ежедневных смертей будет составлять от 600 до даже 6000.

Совещательная группа ранее на этой неделе подчеркнула, что ограничения нужны уже сейчас, а откладывание этого шага на начало 2022 года существенно снизит эффект от них и не позволит предотвратить серьезное повышение нагрузки на систему здравоохранения.

Советники отметили, что хотя вакцинация является критически важным фактором, поскольку уменьшает тяжесть заболевания, требуется комплекс мер для сдерживания распространения вируса. Они отмечают, что наибольшим фактором риска являются массовые мероприятия.

Напомним, под конец недели Британия три дня подряд регистрировала новые рекорды случаев заражения коронавирусом, с максимумом в 93 тысячи в пятницу. В то же время, количество смертей остается стабильно относительно низким, тогда как прошлой зимой с более низкими показателями ежедневно умирали более тысячи пациентов.

С этой недели в Англии начало действовать требование ковид-сертификата или отрицательного теста для допуска на большие массовые мероприятия и масочный режим в помещениях.

В пятницу премьеру Борису Джонсону предложили несколько планов для дальнейшего сдерживания эпидемии, варьирующихся от незначительного усиления ограничений до полного локдауна.