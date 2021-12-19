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Азербайджан за сприяння ЄС віддав Вірменії 10 військовополонених

Неділя, 19 грудня 2021, 12:30

Азербайджан за посередництва Євросоюзу передав Вірменії 10 її військових, взятих у полон під час сутичок у спірних прикордонних районах 16 листопада.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Радіо Азатутюн". 

Згідно з повідомленнями, Азербайджан передав Вірменії полонених військових 19 грудня. Спершу інформація поширилася в азербайджанських ЗМІ, далі її підтвердили і в Єревані. 

Це стало можливим за підсумками зустрічі у Брюсселі президента Азербайджану Ільхама Алієва та прем’єра Вірменії Нікола Пашиняна з ініціативи президента Євроради Шарля Мішеля, та двосторонньої зустрічі Алієва і Мішеля.

"Це важливий гуманітерний жест, що свідчить про взаємне бажання посилити довіру, як ми і обговорили в Брюсселі. ЄС сприяв перевезенню (військових) до Єревану", - написав у своєму Twitter Шарль Мішель.

Рейс із полоненими супроводжував спецпредставник ЄС у справах Південного Кавказу та кризи у Грузії Тойво Клаар. 

Нагадаємо, це вже другий крок назустріч з часу зустрічі лідерів у Брюсселі. Також Азербайджан погодився розблокувати для Вірменії пряме залізничне сполучення з РФ, що вкрай важливо для Єревану.

Ще одним результатом зустрічі у Брюсселі стала згода ЄС надати експертну групу для "підтримки делімітації та демаркації кордонів".

Наразі кордони між Вірменією та Азербайджаном не демарковані, що приводить до конфліктів та збройних сутичок. Про останню з них можна почитати у статті Війна на день: як Баку та Єреван розморозили збройний конфлікт на Кавказі.

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Азербайджан Вірменія
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