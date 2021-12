Азербайджан при содействии ЕС отдал Армении 10 военнопленных

Азербайджан при посредничестве Евросоюза передал Армении 10 её военных, взятых в плен во время столкновений в спорных приграничных районах 16 ноября.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Радио Азатутюн".

Азербайджан передал Армении пленных военных 19 декабря. Сначала информация распространилась в азербайджанских СМИ, затем её подтвердили и в Ереване, опубликовав имена освобожденных военнослужащих.

Это стало возможным по итогам встречи в Брюсселе президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна по инициативе президента Евросовета Шарля Мишеля и двусторонней встречи Алиева и Мишеля.

"Это важный гуманитерный жест, свидетельствующий о взаимном желании усилить доверие, как мы и обсудили в Брюсселе. ЕС способствовал трансферу (военных) в Ереван", - написал в своем Twitter Шарль Мишель.

Warmly welcome Baku’s release of 10 Armenian detainees in follow up to discussions with @azpresident and @NikolPashinyan



An important humanitarian gesture demonstrating the mutual will to strengthen confidence as discussed in Brussels.



EU facilitated transfer to Yerevan. https://t.co/L8McDj4oUe