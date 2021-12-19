Азербайджан при содействии ЕС отдал Армении 10 военнопленных
Азербайджан при посредничестве Евросоюза передал Армении 10 её военных, взятых в плен во время столкновений в спорных приграничных районах 16 ноября.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Радио Азатутюн".
Азербайджан передал Армении пленных военных 19 декабря. Сначала информация распространилась в азербайджанских СМИ, затем её подтвердили и в Ереване, опубликовав имена освобожденных военнослужащих.
Это стало возможным по итогам встречи в Брюсселе президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна по инициативе президента Евросовета Шарля Мишеля и двусторонней встречи Алиева и Мишеля.
"Это важный гуманитерный жест, свидетельствующий о взаимном желании усилить доверие, как мы и обсудили в Брюсселе. ЕС способствовал трансферу (военных) в Ереван", - написал в своем Twitter Шарль Мишель.
Warmly welcome Baku’s release of 10 Armenian detainees in follow up to discussions with @azpresident and @NikolPashinyan— Charles Michel (@eucopresident) December 19, 2021
An important humanitarian gesture demonstrating the mutual will to strengthen confidence as discussed in Brussels.
EU facilitated transfer to Yerevan. https://t.co/L8McDj4oUe
Рейс с пленными сопровождал спецпредставитель ЕС по делам Южного Кавказа и кризису в Грузии Тойво Клаар.
Напомним, это уже второй шаг навстречу со дня встречи лидеров в Брюсселе. Также Азербайджан согласился разблокировать для Армении прямое железнодорожное сообщение с РФ, что очень важно для Еревана.
Еще одним результатом встречи в Брюсселе стало согласие ЕС предоставить экспертную группу для "поддержки делимитации и демаркации границ".
Напомним, сейчас границы между Арменией и Азербайджаном не демаркированы, что приводит к конфликтам и вооруженным столкновениям. О последнем из них можно прочесть в статье Война на день: как Баку и Ереван разморозили вооруженный конфликт на Кавказе.
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