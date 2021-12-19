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У Брюсселі втретє пройшла багатотисячна демонстрація проти COVID-політики уряду

Неділя, 19 грудня 2021, 17:48

У Брюсселі 19 грудня пройшла акція противників обов’язкової вакцинації від коронавірусу та використання ковід-сертифікатів як перепусток.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Le Soir.

За оцінками поліції, учасників було близько 3500, тоді як організатори заявляють про 50 тисяч.

 
Фото: Nicolas Maeterlinck

Як і під час деяких попередніх акцій 21 листопада і 5 грудня, хода почалася від Північного вокзалу до парку П’ятдесятиріччя. 

 
Фото: Nicolas Maeterlinck

Попередня акція позначилася сутичками з поліцією. Організатори - "Бельгія об’єднана за свободу"  - тоді дистанціювалася від радикалів. 

Цього разу, щоб зменшити ризики, організатори самі призначили відповідальних за підтримання порядку, а поліція перевіряла людей на Північному вокзалі, щоб перешкодити потраплянню на акцію чогось небезпечного. 

 
Фото: Nicolas Maeterlinck

Організатори акцій заявляють, що виступають не проти щеплення від коронавірусу як такого, а проти запровадження обов’язку вакцинуватися і проти жорсткіших обмежень для нещеплених, оскільки вакцина не гарантує, що людина не може заразитися і переносити вірус. 

"Ми розуміємо, що зараз пандемія, що ворогом є вірус. Але потрібні дебати про те, як ми з ним боремося. З чинними заходами політикум створює розкол у суспільстві, провокує дискримінацію і параною. У нас є ідеї і пропозиції, але для цього треба, щоб нас почули", - заявив представник організаторів перед початком ходи.

Про інциденти наразі не повідомлялося.

Як повідомлялося, в суботу протести проти коронавірусної політики уряду пройшли в низці міст Німеччини.

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Бельгія Коронавірус Вакцини
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