В Брюсселе третий раз прошел многотысячный протест против COVID-политики правительства

В Брюсселе 19 декабря прошла акция противников обязательной вакцинации от коронавируса и использования ковид-сертификатов в качестве пропусков.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Le Soir.

По оценкам полиции, участников было около 3500, в то время как организаторы заявляют о 50 тысячах.

Фото: Nicolas Maeterlinck

Как и во время некоторых предыдущих акций 21 ноября и 5 декабря, шествие началось от Северного вокзала до парка Пятидесятилетия.

Фото: Nicolas Maeterlinck

На предыдущей акции произошли столкновения с полицией, правоохранители применяли в ответ слезоточивый газ и водометы. Организаторы - "Бельгия объединенная за свободу" - тогда дистанцировалась от радикалов.

В этот раз, чтобы снизить риски, организаторы сами назначили ответственных за поддержание порядка, а полиция проверяла людей на Северном вокзале, чтобы воспрепятствовать попаданию на акцию чего-то опасного.

Организаторы акций заявляют, что выступают не против прививки от коронавируса как таковой, а против введения обязательства вакцинироваться и против более жестких ограничений для непривитых, поскольку вакцина не гарантирует, что человек не может заразиться и переносить вирус.

Фото: Nicolas Maeterlinck

"Мы понимаем, что сейчас пандемия, что врагом является вирус. Но нужны дебаты о том, как мы с ним боремся. С действующими мерами политикум создает раскол в обществе, провоцирует дискриминацию и паранойю. У нас есть идеи и предложения, но для этого нужно, чтобы нас услышали", - заявил представитель организаторов перед началом шествия.

Об инцидентах пока не сообщалось.

В субботу протесты против коронавирусной политики правительства прошли в ряде городов Германии.