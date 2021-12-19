У Німеччині треті вихідні поспіль пройшли багатотисячні протести проти COVID-політики уряду

У суботу 18 грудня в низці міст Німеччини пройшли акції протесту проти політики уряду щодо боротьби з епідемією коронавірусу, у них взяли участь тисячі людей. У багатьох місцях вийшли і контр-демонстрації.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DPA.

На демонстраціях домінували гасла проти обов’язкової вакцинації від коронавірусу, щодо чого в Німеччині триває активна дискусія.

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У Гамбурзі участь в протесті взяли кілька тисяч людей. Організатори закликали учасників поводитись мирно і одягти маски, як зараз вимагають епідемічні правила. У попередні вихідні теж виходили по кілька тисяч осіб.

Es sind einige tausende Menschen, die in #Hamburg auf die Straße gegangen sind. Das Ende und die Spitze haben sich jetzt begegnet. pic.twitter.com/sPVcxoilfO — Sebastian Peters (@PressePeters) December 18, 2021

В Берліні теж зібралася акція біля Брандебурзьких воріт, хоча офіційно її заборонили.

У східнонімецькому Котбусі кількатисячний протест під вечір розігнали, пояснивши це тим, що людей було забагато і маски здебільшого ігнорували, а також загальна атмосфера стала дуже напруженою і окремі люди поводились агресивно, хтось почав кидатися феєрверками. Затримали загалом 15 осіб, яких вважають членами праворадикальних груп.

У північному місті Шверін вийшли близько 2000 осіб з гаслами "Зупиніть вакцинаційне безумство" і "Ми є червоними лініями" - у відповідь на слова канцлера Олафа Шольца, що для боротьби з пандемією немає червоних ліній.

Парламент землі перед тим видав спеціальну резолюцію, закликавши протестувальників поводитися мирно.

У Фрейбурзі на південному заході країни вийшли близько 2900 осіб, та кільксот людей зібрались на контрдемонстрацію. Акції пройшли також у Дюссельдорфі, Франкфурті і Трірі, в кожному зібралося близько тисячі людей; кілька сотень вийшли у Дрездені.

У поліції зазначили, що, попри окремі інциденти, заходи в цілому пройшли мирно і з дотриманням правил.

Нагадаємо, у п'ятницю новий міністр охорони здоров'я Карл Лаутербах сказав, що очікує великої п'ятої хвилі епідемії у зв'язку з поширенням варіанту "Омікрон".

На початку грудня, на тлі рекордів заражень коронавірусом, у Німеччині заборонили нещепленим доступ до всіх послуг, крім найважливіших, таких як продуктові магазини, аптеки та пекарні.

Новий уряд має намір запровадити обов’язкову вакцинацію медичних та соціальних працівників, які здійснюють догляд, до середини березня наступного року.

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