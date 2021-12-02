Швеція допускає нові обмеження для протидії епідемії

В уряді Швеції попередили, що найближчим часом країну може чекати посилення обмежень для протидії коронавірусу - але, схоже, спершу у форматі рекомендацій.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє SVT.

Про можливі майбутні обмеження попередили міністерка соціальних справ Лена Халленгрен та керівниця Агентства громадського здоров’я Карін Тегмарк Візелл.

"Переважна більшість вакцинованих людей взагалі не хворіють. Проте все ж є певне навантаження на медичну систему, і ми розуміємо, що воно зростатиме, якщо поширення інфекції прискористься", - зазначила Карін Тегмарк Візелл.

Якщо захворюваність продовжить зростати у таких темпах, як зараз, з наступного тижня планують знову запровадити низку загальних рекомендацій: уникати скупчень людей, якомога менше користуватись громадським транспортом, у людних місцях одягати маску, а роботодавців проситимуть дозволяти співробітникам працювати з дому і проводити зустрічі онлайн.

Якщо після повернення цих рекомендацій ситуація і далі погіршуватиметься, не виключають інших заходів.

Шведське Агентство громадського здоров’я підвищило свою оцінку ризику ситуації з найнижчого до середнього. Втім, навантаження на медичну систему поки незначне.

Нагадаємо, з 1 грудня у Швеції вперше за увесь час зобов’язали організаторів заходів у приміщеннях з понад 100 гостями допускати їх лише з сертифікатами про повний курс щеплення від коронавірусу. При цьому, заходи без вимоги сертифіката і далі можна проводити, якщо на них дотримуються встановлених обмежень щодо кількості людей та дистанції.

У Швеції повністю вакциновані 68% дорослого населення.

Після весняної хвилі епідемії, коли за добу реєстрували майже до 9 тисяч хворих (з населенням 10,3 млн), з початку літа і донедавна приріст заражень у Швеції залишався незначним, але останній тиждень показники знову почали зростати.