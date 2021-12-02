Швеция допускает новые ограничения для противодействия эпидемии

В правительстве Швеции предупредили, что в ближайшее время страну может ожидать уcиление ограничений для противодействия коронавирусу – но, похоже, сначала в форме рекомендаций.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает SVT.

О возможных будущих ограничениях предупредили министр социальных дел Лена Халленгрен и руководительница Агентства общественного здоровья Карин Тегмарк Визелл.

"Подавляющее большинство вакцинированных совсем не болеют. Тем не менее, есть определенная нагрузка на медицинскую систему, и мы понимаем, что она будет расти, если распространение инфекции ускорится", - отметила Карин Тегмарк Визелл.

Если заболеваемость продолжит расти в таких темпах, как сейчас, на следующей неделе планируют снова ввести ряд общих рекомендаций: избегать скоплений людей, как можно меньше пользоваться общественным транспортом, в людных местах одевать маску, а работодателей будут просить разрешать сотрудникам работать из дома и проводить встречи онлайн.

Если после возвращения этих рекомендаций ситуация будет и дальше ухудшаться, не исключают других мер.

Шведское Агентство общественного здоровья повысило свою оценку риска ситуации с самого низкого до среднего. В то же время, нагрузка на медицинскую систему пока небольшая.

Напомним, с 1 декабря в Швеции впервые за все время обязали организаторов мероприятий в помещениях с более чем 100 гостями допускать их только с сертификатами о полном курсе прививки от коронавируса. В то же время, мероприятия без требования сертификата и далее можно проводить, если на них соблюдаются установленные ограничения по количеству людей и дистанции.

В Швеции полностью вакцинировано 68% взрослого населения.

После весенней волны эпидемии, когда за сутки регистрировали до 9 тысяч больных (с населением 10,3 млн), с начала лета и до недавнего времени прирост заражений в Швеции оставался незначительным, но последнюю неделю показатели снова начали расти.