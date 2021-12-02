Глава МИД Швеции разочарована отсутствием прогресса в разрешении конфликта на востоке Украины

Министр иностранных дел Швеции и действующая глава ОБСЕ Анн Линде заявила о разочаровании в связи с отсутствием существенного прогресса в урегулировании конфликта на востоке Украины.

Об этом она заявила на заседании глав МИД стран ОБСЕ в Стокгольме, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Ни один конфликт не оказывает более поляризующего эффекта на европейскую безопасность, чем происходящий в Украине, включая Крым. Это топ-приоритет шведского председательства и фундаментальный вызов для европейской безопасности. Его продолжение приводит к жертвам и вызывает страдания населения по обе стороны линии соприкосновения", – заявила Линде.

По ее словам, рост напряженности в течение этого года является источником большого беспокойства.

"И я разочарована отсутствием существенного прогресса в нахождении устойчивого политического решения с уважением к суверенитету и территориальной целостности Украины", - подчеркнула министр.

Она при этом вспомнила о двух своих визитах в Украину.

"Гуманитарные потребности должны преобладать над политическими убеждениями. Пункты пропуска должны быть открыты с обеих сторон контактной линии. Международное право, в том числе международное право, нужно уважать", - подчеркнула Линде.

"Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ остается ключевым фактором стабильности, ей следует предоставить неограниченный доступ для мониторинга ситуации", - заявила она.

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