Чого можуть коштувати Лукашенку ігри у "визнання" Криму

Лукашенко в інтерв’ю російському пропагандисту Кисельову дуже конкретно заявив, що вважає Крим "російським", та навіть пообіцяв злітати туди в якості найвищої форми визнання, а на додаток обтічно запевнив, що "не залишиться осторонь, якщо хтось затіє заварушку з Росією".

Про реакцію України у разі, якщо Лукашенко відвідає тимчасово окупований Крим, або запустить туди польоти "Белавіа", або відкриє там консульські установи, читайте в колонці народного депутата з фракції "Слуга народу", ексглави комітету ВР з питань зовнішньої політики Богдана Яременка Відповідь Лукашенку: як Україна має реагувати на "кримські" погрози диктатора.

Україна і Росія приблизно однаково – спокійно чи навіть кволо – зреагували на чергову порцію одкровень самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка щодо Криму.

Причина обережної реакції Києва і Москви для Богдана Яременка вгадується легко: усі звикли, що потоки свідомості самопроголошеного президента далеко не завжди реалізуються на практиці.

Тому обидві непримиренні столиці взяли тайм-аут для очікування дій Лукашенка.

Нардеп пише, Росія твердо переконана, що за якісь там особливі чи звичайні форми визнання анексії Криму давно Білорусі нічого не винна. Кремль вважає, що саме Білорусь заборгувала Росії в цьому питанні.

Яременко нагадує, що для України питання Криму – екзистенційне і самодостатнє. Тому будь-що з обіцяного Лукашенком – відкриття польотів "Белавіа" в Крим, його можливий візит на півострів чи відкриття в тимчасово окупованому Криму білоруських консульських установ – викличе реакцію Києва, яка, за висловом одного з українських топдипломатів, буде "люта і безкомпромісна".

Українській дипломатії, звертає увагу народний депутат, варто подумати і над нестандартними креативними кроками.

Наприклад, організувати для білоруських та російських дипломатів "забіг по ООН", поставивши під сумнів те, що режим Лукашенка є представником білоруської держави. Або, подумати про способи визнання Світлани Тихановської одним з легітимних представників республіки Білорусь. Також, пише Богдан Яременко, можна розпочати консультації з ширшим колом білоруських громадських діячів та організацій щодо інституалізації опозиції у вигляді уряду Білорусі в екзилі, з визнанням певних прав цього уряду.

Більше про відповіді Києва у випадку, коли білоруський диктатор перейде від слів до справи, читайте в колонці Богдана Яременка Відповідь Лукашенку: як Україна має реагувати на "кримські" погрози диктатора.