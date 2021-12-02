Чего могут стоить Лукашенко игры в "признание" Крыма

Александр Лукашенко в интервью российскому пропагандисту Киселеву очень конкретно заявил, что считает Крым "российским", и даже пообещал слетать туда в качестве наивысшей формы признания, а вдобавок косвенно заверил, что "не останется в стороне, если кто-то затеет заварушку с Россией".

О реакции Украины в случае, если Лукашенко посетит временно оккупированный Крым, или запустит туда полеты "Белавиа", или откроет там консульские учреждения, читайте в колонке народного депутата из фракции "Слуга народа", экс-главы комитета ВР по вопросам внешней политики Богдана Яременко Ответ для Лукашенко: как Украина должна реагировать на "крымские" угрозы диктатора.

Украина и Россия примерно одинаково – спокойно или даже вяло – среагировали на очередную порцию откровений самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко по Крыму.

Причина осторожной реакции Киева и Москвы для Богдана Яременко угадывается легко: все привыкли к тому, что потоки сознания самопровозглашенного президента далеко не всегда реализуются на практике.

Поэтому обе непримиримые столицы взяли тайм-аут для ожидания действий Лукашенко.

Нардеп пишет, что Россия твердо убеждена, что за какие-то особые или обычные формы признания аннексии Крыма давно Беларуси ничего не должна. Кремль считает, что именно Беларусь должна России в этом вопросе.

Яременко напоминает, что для Украины вопрос Крыма – экзистенциальный и самодостаточный. Поэтому что-либо из обещанного Лукашенко – открытие полетов "Белавиа" в Крым, его возможный визит на полуостров или открытие во временно оккупированном Крыму белорусских консульских учреждений – вызовет реакцию Киева, которая, по выражению одного из украинских топ-дипломатов, будет "яростной и бескомпромиссная".

Украинской дипломатии, обращает внимание народный депутат, стоит подумать и над нестандартными креативными шагами.

Например, организовать для белорусских и российских дипломатов "забег по ООН", подвергнув сомнению то, что режим Лукашенко представляет белорусское государство. Или подумать о способах признания Светланы Тихановской одним из легитимных представителей республики Беларусь. Также, пишет Богдан Яременко, можно начать консультации с более широким кругом белорусских общественных деятелей и организаций по поводу институализации оппозиции в виде правительства Беларуси в экзиле, с признанием определенных прав этого правительства.

Больше об ответах Киева в случае, если белорусский диктатор перейдет от слов к делу, читайте в колонке Богдана ЯременкоОтвет для Лукашенко: как Украина должна реагировать на "крымские" угрозы диктатора.