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"У Грузії вже рвонуло": Лавров закликав НАТО не грати з вогнем, обіцяючи членство Україні

Четвер, 2 грудня 2021, 12:32

Глава МЗС РФ Сергєй Лавров заявив, що обіцянки того, що Україна і Грузія стануть членами НАТО – це гра з вогнем.

Про це він сказав під час пленарної сесії засідання ради глав МЗС країн ОБСЄ у Стокгольмі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Лавров також висловив обурення нібито "військовою накачкою" України, що культивує ілюзію силового вирішення конфлікту.

"Рішення бухарестського саміту, що Україна і Грузія стануть членами НАТО – це міна в основу конструкції європейської безпеки", - заявив Лавров.

"Один раз у серпні 2008 року вже рвонуло, коли Саакашвілі, який перебував в ейфорії від НАТО-перспективи, наважився на авантюру, яка обернулася якнайтяжчими наслідками для самої Грузії і підвела ситуацію в сфері безпеки до небезпечної межі - зазначив він.

"Ті, хто завчено повторює бухарестські тези і каже, що в питанні розширення НАТО треті країни не мають права висловлювати свою позицію - ці люди грають з вогнем. Я переконаний, що вони не можуть цього не усвідомлювати", - заявив російський міністр.

За його словами, перетворення країн-сусідів РФ на плацдарм протистояння з нею, розгортання сил НАТО у безпосередній близькості до стратегічно важливих для російської безпеки районів категорично неприйнятно.

Нагадаємо, президент Росії Владімір Путін заявив, що хоче "конкретних домовленостей" на папері із США та іншими членами НАТО, які б передбачали, що Альянс не буде розширюватися на схід. 

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що будь-які вимоги Росії до НАТО щодо членства України неправомірні.

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Росія Україна-НАТО
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