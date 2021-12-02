"В Грузии уже рвануло": Лавров призвал НАТО не играть с огнем, обещая членство Украине
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обещания того, что Украина и Грузия станут членами НАТО – это игра с огнем.
Об этом он сказал на пленарной сессии заседания совета глав МИД стран ОБСЕ в Стокгольме, сообщает корреспондент "Европейской правды".
Лавров также выразил возмущение якобы "военной накачкой" Украины, культивирующей иллюзию силового разрешения конфликта.
"Решение бухарестского саммита, что Украина и Грузия станут членами НАТО – это мина в основу конструкции европейской безопасности", - заявил Лавров.
"Однажды в августе 2008 года уже рвануло, когда Саакашвили, находившийся в эйфории от НАТО-перспективы, отважился на авантюру, которая обернулась тяжелейшими последствиями для самой Грузии и подвела ситуацию в сфере безопасности к опасной черте", - отметил он.
"Те, кто заученно повторяют бухарестские тезисы и говорят, что в вопросе расширения НАТО третьи страны не имеют права выражать свою позицию - эти люди играют с огнем. Я убежден, что они не могут этого не осознавать", - заявил российский министр.
По его словам, превращение стран-соседей РФ в плацдарм противостояния с ней, развертывание сил НАТО в непосредственной близости от стратегически важных для российской безопасности районов категорически неприемлемо.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что хочет "конкретных договоренностей" на бумаге с США и другими членами НАТО, которые бы предусматривали, что Альянс не будет расширяться на восток.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что любые требования России к НАТО по членству Украины неправомерны.
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