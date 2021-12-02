Кипр будет требовать ПЦР-тесты от всех путешественников независимо от вакцинации

Правительство Кипра приняло решение о том, что для въезда в страну все путешественники в возрасте от 12 лет обязаны делать ПЦР-тест на коронавирус.

Как сообщает "Европейская правда", информацию подтвердил Консульский отдел посольства Украины на Кипре на своей странице в Facebook.

Обязательный ПЦР-тест должны сдать все лица старше 12 лет после прибытия в Республику Кипр воздушным или морским транспортом, независимо от страны отправления.

Решение вступит в силу с понедельника 6 декабря и будет действовать до 10 января 2022 года, после чего будет пересмотрено на основе эпидемиологических данных.

Представляя предложение, министр транспорта отметил необходимость принятия временных мер в пунктах въезда в страну в связи с выявлением нового варианта "Омикрон".

Эта мера касается всех пассажиров в возрасте от 12 лет, вне зависимости от наличия у них справки о полной вакцинации или выздоровлении от COVID-19. Стоимость ПЦР-теста будут оплачивать сами пассажиры.

Пассажиры, въезжающие в Кипр из портов для кратковременного посещения, должны иметь отрицательный сертификат ПЦР-теста сроком до 72 часов. Кроме того, по прибытии они должны будут пройти быстрые тесты на антиген за счет Кипра.

"С целью лучшего наблюдения и раннего выявления импортированных положительных случаев такое ПЦР-тестирование уже начато и продлится до 6 декабря путем выборочных проверок пассажиров, независимо от страны происхождения, въезжающих в Республику Кипр через аэропорты Ларнаки и Пафоса", - отметили в консульстве.

Напомним, Франция с 4 декабря будет требовать ПЦР-тесты от всех путешественников, прибывающих из стран, не входящих в ЕС, независимо от статуса вакцинации.

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