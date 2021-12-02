Як Україна може виграти від розколу між республіканцями та демократами у США

Вперше за 60 років щорічний оборонний бюджет Сполучених Штатів не був погоджений з першого разу.

Це сталося через блокування з боку республіканців, які наполягають на включенні поправок щодо запровадження санкцій проти "Північного потоку-2".

Про те, чи спрацює тиск республіканців і на що у такій ситуації варто сподіватися Україні, читайте в статті Світлани Ковальчук Війна за санкції: як питання "Північного потоку-2" розкололо Конгрес США.

45 сенаторів проголосували за ухвалення оборонного бюджету, проти – 51.

Оскільки для ухвалення законопроєкту було потрібно набрати 60 голосів, то перше голосування за бюджет, що відбулося 29 листопада, завершилося фіаско.

Сенатори Джим Ріш та Тед Круз закликали голосувати за їхню пропозицію бюджету, який включає додаток з санкціями проти "Північного потоку-2" та передбачає також введення санкцій проти компаній, які залучені до сертифікації газогону.

Окрім газопроводу, республіканці хочуть голосувати за поправки задля підтримки України та Китаю.

Попри те, що республіканці та демократи в принципі підтримують ідею санкцій, адміністрація Байдена вважає, що це негативно вплине на відносини з європейськими союзниками.

Наразі підстав говорити про зміну позиції Білого дому немає. На демократів тиснуть союзники – уряд Німеччини закликав Конгрес не вводити санкції щодо газопроводу "Північний потік-2", заявивши, що такий крок "зашкодить трансатлантичній єдності".

Цей аргумент активно використовують демократи.

Насправді ж провалене голосування ганебне тим, що не зрозуміло, як шукати компроміс, і потрібно буде як мінімум два тижні, коли законопроєкт знову винесуть на голосування.

Як правило, Палата представників і Сенат ухвалюють свою версію законопроєкту, а потім починають офіційні переговори, щоб дійти остаточної угоди.

Як тільки це відбулося, дві палати ухвалюють остаточну угоду і надсилають її до Білого дому на підпис президенту.

Цього разу сторони як ніколи далекі від компромісу.

Яким би не був фінал протистояння навколо оборонного бюджету, цей конфлікт змушує адміністрацію Байдена приділяти більше уваги питанню стримування агресії РФ.

Швидше за все, подальша дискусія у Конгресі може змусити Білий дім піти на додаткові кроки з підтримки України.

Детальніше про розкол між демократами та республіканцями – в матеріалі Світлани Ковальчук Війна за санкції: як питання "Північного потоку-2" розкололо Конгрес США.