Как Украина может выиграть от раскола между республиканцами и демократами в США

Впервые за 60 лет ежегодный оборонный бюджет Соединенных Штатов не был принят с первого раза.

Это произошло из-за блокирования со стороны республиканцев, настаивающих на включении поправок по введению санкций против "Северного потока-2".

О том, сработает ли давление республиканцев и на что в такой ситуации стоит надеяться Украине, читайте в статье Светланы Ковальчук Война за санкции: как вопрос "Северного потока-2" расколол Конгресс США.

45 сенаторов проголосовали за принятие оборонного бюджета, против – 51.

Поскольку для принятия законопроекта нужно было набрать 60 голосов, то первое голосование за бюджет 29 ноября завершилось фиаско.

Сенаторы Джим Риш и Тед Круз призвали голосовать за их предложение бюджета, которое включает приложение с санкциями против "Северного потока-2" и предусматривает введение санкций против компаний, привлеченных к сертификации газопровода.

Кроме газопровода, республиканцы хотят голосовать за поправки для поддержки Украины и Китая.

Несмотря на то, что республиканцы и демократы в принципе поддерживают идею санкций, администрация Байдена считает, что это окажет негативное влияние на отношения с европейскими союзниками.

Пока нет оснований говорить об изменении позиции Белого дома. На демократов давят союзники – правительство Германии призвало Конгресс не вводить санкции по газопроводу "Северный поток-2", заявив, что такой шаг "навредит трансатлантическому единству".

Этот довод активно используют демократы.

На самом же деле проваленное голосование позорно тем, что непонятно, как искать компромисс, и потребуется как минимум две недели, пока законопроект снова вынесут на голосование.

Как правило, Палата представителей и Сенат принимают свою версию законопроекта, а затем приступают к официальным переговорам, чтобы прийти к окончательному соглашению.

Как только это произошло, две палаты принимают окончательное соглашение и направляют его в Белый дом на подпись президенту.

На этот раз стороны как никогда далеки от компромисса.

Каким бы ни был финал противостояния вокруг оборонного бюджета, этот конфликт заставляет администрацию Байдена уделять больше внимания вопросу сдерживания агрессии РФ.

Скорее всего, дальнейшая дискуссия в Конгрессе может вынудить Белый дом пойти на дополнительные шаги по поддержке Украины.

Подробнее о расколе между демократами и республиканцами - в материале Светланы Ковальчук Война за санкции: как вопрос "Северного потока-2" расколол Конгресс США.