У Франції зловмисник, одягнений як ніндзя, поранив двох жінок-поліцейських мечем

Чоловік, одягнений як ніндзя, у четвер напав на двох жінок-поліцейських та поранив їх мечем у місті Шербург на північному заході Франції.

Про це пише Reuters, повідомляє "Європейська правда".

За інформацією поліції, нападник викрав автомобіль і скоїв аварію, після чого він напав на двох поліцейських, які були викликані на місце події.

Напад стався близько 15:45 біля АЗС. Нападник, одягнений у чорний одяг у стилі традиційних японських бійців ніндзя, був тричі поранений офіцерам поліції та у важкому стані доставлений до лікарні на гелікоптері.

У поліції заявили, що немає жодних безпосередніх ознак того, що напад був пов'язаний із тероризмом.

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