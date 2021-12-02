У Франції зловмисник, одягнений як ніндзя, поранив двох жінок-поліцейських мечем
Четвер, 2 грудня 2021, 19:45
Чоловік, одягнений як ніндзя, у четвер напав на двох жінок-поліцейських та поранив їх мечем у місті Шербург на північному заході Франції.
Про це пише Reuters, повідомляє "Європейська правда".
За інформацією поліції, нападник викрав автомобіль і скоїв аварію, після чого він напав на двох поліцейських, які були викликані на місце події.
Напад стався близько 15:45 біля АЗС. Нападник, одягнений у чорний одяг у стилі традиційних японських бійців ніндзя, був тричі поранений офіцерам поліції та у важкому стані доставлений до лікарні на гелікоптері.
У поліції заявили, що немає жодних безпосередніх ознак того, що напад був пов'язаний із тероризмом.
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