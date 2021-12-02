Во Франции злоумышленник, одетый как ниндзя, ранил двух женщин-полицейских мечом

Мужчина, одетый как ниндзя, в четверг напал на двух женщин-полицейских и ранил их мечом в городе Шербург на северо-западе Франции.

Об этом пишет Reuters, сообщает "Европейская правда".

По информации полиции, нападавший угнал автомобиль и совершил аварию, после чего он напал на двух полицейских, которые были вызваны на место происшествия.

Нападение произошло около 15:45 возле АЗС. Нападавший, одетый в черную одежду в стиле традиционных японских бойцов ниндзя, был трижды ранен офицерами полиции и в тяжелом состоянии доставлен в больницу на вертолете.

В полиции заявили, что нет никаких непосредственных признаков того, что нападение было связано с терроризмом.