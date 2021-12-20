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Зеленський розповів, про що говоритиме з послами в Гуті

Понеділок, 20 грудня 2021, 13:59

Президент Володимир Зеленський розповів, що планує обговорити з українськими послами в Гуті цілі зовнішньополітичної стратегії України.

Про це він говорив на пресконференції у понеділок 20 грудня, повідомляє "Європейська правда".

Розповідаючи про зустріч з дипломатами, Зеленський сказав, що планує зробити такі зібрання щорічними. 

"Гута-2021 - це старт нового масштабного процесу за участі понад 300 людей. Це географічна децентралізація української дипломатії. Завтра і післязавтра відбудеться конференція за участі абсолютно всіх послів України у світі. 

Раніше такі наради проходили раз у два, три або чотири роки. Це у сучасному світі, в реаліях надшвидких змін робить їх неефективною протокольною формальністю. Нам потрібен зміст, нам потрібен результат. Тож відтепер я збиратиму українських послів щорічно тут у Гуті", - сказав глава держави. 

За його словами, на зустрічі буде йти мова про реалізацію Стратегії зовнішньополітичної діяльності України.

"Вперше за часи незалежності ми затвердили комплексний план дії України на світовій арені - Стратегію зовнішньополітичної діяльності. Рух до Європи і НАТО, посилення нашої присутності і національний інтерес на Близькому Сході, в Африці і в Латинській Америці - реалізацію цих та інших важливих напрямків ми проаналізуємо у два наступні дні", - сказав Зеленський.

Він додав, що щороку на зустрічі послів будуть обговорювати результат і нові цілі зовнішньої стратегії незалежної України.

Раніше в понеділок в Гуті провели саміт "Люблінського трикутника" президенти України, Польщі та Литви.

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