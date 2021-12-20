Зеленский рассказал, о чем будет говорить с послами в Гуте

Президент Владимир Зеленский рассказал, что планирует обсудить с украинскими послами в Гуте цели внешнеполитической стратегии Украины.

Об этом он говорил на пресс-конференции в понедельник 20 декабря, сообщает "Европейская правда".

Рассказывая о встрече с дипломатами, Зеленский сказал, что планирует сделать подобные собрания ежегодными.

"Гута-2021 – это старт нового масштабного процесса с участием более 300 человек. Это географическая децентрализация украинской дипломатии. Завтра и послезавтра состоится конференция с участием абсолютно всех послов Украины в мире.

Ранее подобные совещания проходили раз в два, три или четыре года. Это в современном мире, в реалиях сверхбыстрых изменений делает их неэффективной протокольной формальностью. Нам нужно содержание, нам нужен результат. Поэтому теперь я буду собирать украинских послов ежегодно, здесь, в Гуте", - сказал глава государства.

По его словам, на встрече будет идти речь о реализации Стратегии внешнеполитической деятельности Украины.

"Впервые за время независимости мы утвердили комплексный план действия Украины на мировой арене - Стратегию внешнеполитической деятельности. Движение в Европу и НАТО, усиление нашего присутствия и национальный интерес на Ближнем Востоке, в Африке и Латинской Америке - реализацию этих и других важных направлений мы проанализируем в два следующих дня", - сказал Зеленский.

Он добавил, что каждый год на встрече послов будут обсуждать результат и новые цели внешней стратегии независимой Украины.

Ранее в понедельник в Гуте провели саммит "Люблинского треугольника" президенты Украины, Польши и Литвы.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды