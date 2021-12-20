Литва отримала від Туреччини 90 км колючого дроту для укріплення кордону з Білоруссю.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє LRT.

23 грудня дріт перевезуть до кордону в районі села Медінінкай та почнуть встановлювати його.

Про це оголосили після розмови міністерки внутрішніх справ Агне Білотайте з турецьким колегою Сулейманом Сойлу.

"Ми вдячні Туреччині за усю допомогу. Потреба підтримки залишається досі - нам потрібно встановити фізичний бар’єр довжиною 508 кілометрів, тож кожен метр дроту має значення", - сказала міністерка.

Вона зазначила, що обмеження Туреччиною авіарейсів для громадян з деяких країн, разом зі схожими кроками Іраку, вже допомогло скоротити потік мігрантів до Білорусі, звідки вони потім намагаються нелегально потрапити до Польщі або Литви.

Литва вже повернула на батьківщину 427 з мігрантів, які раніше потрапили в країну через територію Білорусі, та ще 109, які добровільно зголосились повертатися з фінансовою підтримкою у 1000 євро, відправлять додому найближчим часом.

Вона зазначила, що Литва далі залишатиметься готовою до будь-яких сценаріїв на кордоні з Білоруссю.

За словами міністерки, за різними оцінками, в Білорусі досі залишаються 3-4 тисячі мігрантів, які планували через Білорусь потрапити у ЄС, але точна кількість невідома.

На литовсько-білоруському кордоні, на відміну від Польщі, вже тривалий час не було серйозних масових спроб нелегального перетину.

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