Литва получила от Турции 90 км колючей проволоки для укрепления границы с Беларусью.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает LRT.

23 декабря проволоку перевезут к границе в районе села Медининкай и начнут устанавливать.

Об этом объявили после разговора министерши внутренних дел Агне Билотайте с турецким коллегой Сулейманом Сойлом.

"Мы благодарны Турции за всю помощь. Потребность в поддержке остается до сих пор - нам нужно установить физический барьер протяженностью 508 километров, так что каждый метр проволоки имеет значение", - сказала министерша.

Она отметила, что ограничение Турцией авиарейсов для граждан из некоторых стран вместе с подобными шагами Ирака уже помогло сократить поток мигрантов в Беларусь, откуда они затем пытаются нелегально попасть в Польшу или Литву.

Литва уже вернула на родину 427 мигрантов, ранее попавших в страну через территорию Беларуси, и еще 109, добровольно согласившихся возвращаться с финансовой поддержкой в ​​1000 евро, отправят домой в ближайшее время.

Она отметила, что Литва будет дальше оставаться готовой к любым сценариям на границе с Беларусью.

По словам министра, по разным оценкам, в Беларуси до сих пор остаются 3-4 тысячи мигрантов, которые планировали через Беларусь попасть в ЕС, но точное количество неизвестно.

На литовско-белорусской границе, в отличие от Польши, уже долгое время не было серьезных массовых попыток нелегального пересечения.

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