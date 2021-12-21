У Німеччині на ковідних протестах сталися сутички: десяток затриманих і травмовані поліцейські

У місті Мангайм, в південно-західній Німеччині, протест проти заходів для боротьби з епідемією коронавірусу закінчився сутичками.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє dpa.

Демонстрація зібралася всупереч забороні на зібрання. Коли правоохоронці спробували припинити її, люди не захотіли розходитися, почались сутички.

У поліції повідомили про 13 травмованих колег, одному знадобилась госпіталізація.

13 осіб у зв’язку із сутичками затримали, декому може загрожувати подальша відповідальність за завдання тілесних ушкоджень. Щодо 131 осіб склали протоколи про порушення закону про зібрання.

Невелика демонстрація за участі 100 людей вийшла також у Вайнгаймі, там постраждали двоє правоохоронців.

Deutschlandfunk зазначає, що акції були ще у багатьох інших містах. Поліція землі Мекленбург-Передня Померанія повідомила, що ввечері на вулиці вийшли близько 17 тисяч людей у 20 містах. Низка акцій пройшли у Саксонії, деякі теж припинила поліція. У Магдебурзі вишли близько тисячі людей.

Як повідомлялося, минулої суботи у Німеччині протести проти антиковідних заходів відбулися у низці міст по всій країні, у них взяли участь тисячі людей.