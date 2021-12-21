Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

У Німеччині на ковідних протестах сталися сутички: десяток затриманих і травмовані поліцейські

Вівторок, 21 грудня 2021, 09:48

У місті Мангайм, в південно-західній Німеччині, протест проти заходів для боротьби з епідемією коронавірусу закінчився сутичками.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє dpa.

Демонстрація зібралася всупереч забороні на зібрання. Коли правоохоронці спробували припинити її, люди не захотіли розходитися, почались сутички.

У поліції повідомили про 13 травмованих колег, одному знадобилась госпіталізація.

13 осіб у зв’язку із сутичками затримали, декому може загрожувати подальша відповідальність за завдання тілесних ушкоджень. Щодо 131 осіб склали протоколи про порушення закону про зібрання.  

Невелика демонстрація за участі 100 людей вийшла також у Вайнгаймі, там постраждали двоє правоохоронців. 

Deutschlandfunk зазначає, що акції були ще у багатьох інших містах. Поліція землі Мекленбург-Передня Померанія повідомила, що ввечері на вулиці вийшли близько 17 тисяч людей у 20 містах. Низка акцій пройшли у Саксонії, деякі теж припинила поліція. У Магдебурзі вишли близько тисячі людей. 

Як повідомлялося, минулої суботи у Німеччині протести проти антиковідних заходів відбулися у низці міст по всій країні, у них взяли участь тисячі людей. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Німеччина Коронавірус
powered by lun.ua

Статті

Європа в очікуванні війни: як Захід "проспав" кризу на Балканах

Чи дійсно нова війна на Балканах неминуча, як переконують численні західні політологи? І де політика ЄС не впоралася із блокуванням цих ризиків?
21 грудня 2021 — Юрій Панченко, Європейська правда

Геть від Меркель: як змінить партію ексканцлерки її головний критик

Як зміниться головна опозиційна партія Німеччини після перемоги Фрідріха Мерца – багаторічного критика курсу Ангели Меркель?
20 грудня 2021 — Віктор Савінок, для Європейської правди

Варшава втрачає союзників: навіщо Польща пішла на конфлікт із США

Польський Сейм у справжньому турборежимі схвалив скандальний закон про медіа, наслідком якого стане конфлікт із США.
20 грудня 2021 — Станіслав Желіховський, Юрій Панченко