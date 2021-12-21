В Германии на ковидных протестах произошли столкновения: десяток задержанных

В городе Мангайм, в юго-западной Германии, протест против мер по борьбе с эпидемией коронавируса закончился столкновениями.

Как пишет Европейская правда, об этом сообщает dpa.

Демонстрация собралась вопреки запрету на собрания. Когда правоохранители попытались прекратить её, люди не захотели расходиться, начались столкновения.

В полиции сообщили о 13 травмированных коллегах, одному понадобилась госпитализация.

13 человек в связи с столкновениями задержали, некоторым может грозить дальнейшая ответственность за нанесение телесных повреждений. В отношении 131 человек составили протоколы о нарушении закона о собраниях.

Небольшая демонстрация с участием 100 человек вышла также в Вайнгайме, там пострадали два правоохранителя.

Deutschlandfunk отмечает, что акции были еще во многих других городах. Полиция земли Мекленбург-Передняя Померания сообщила, что вечером на улицы вышли около 17 тысяч человек в 20 городах. Ряд акций прошел в Саксонии, некоторые тоже прекратила полиция. В Магдебурге вышли около тысячи человек.

Как сообщалось, в прошлую субботу в Германии протесты против антиковидных мер состоялись в ряде городов по всей стране, в них приняли участие тысячи человек.