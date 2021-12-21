Останнім часом оцінки західних дипломатів щодо ситуації на Балканах стали геть невтішними – на їхню думку, регіон як ніколи близький до повторення нової війни.

Про те, чи дійсно війна на Балканах неминуча і де ЄС "проспав" ці ризики, редактор ЄвроПравди Юрій Панченко поговорив з нашим постійним автором та редактором порталу "Балканський оглядач" Наталею Іщенко.

Її експертні оцінки можна прочитати у статті Європа в очікуванні війни: як Захід "проспав" кризу на Балканах, або подивитися у відео на YouTube-каналі "ЄвроПравди".

Тож, тези Наталі Іщенко:

"За останні роки відчуття небезпеки від поновлення конфлікту [на Балканах] спочатку просто зникло, а потім люди почали ностальгувати за тими часами. Тим більше, що анексія Криму дала їм можливість обговорювати схожі сценарії щодо своїх сусідів. Атмосфера того, що війна в Європі знову можлива, справила на Балкани таке враження, що "А чому ні?".

"Після завершення югославської війни Захід був впевнений, що ключем для вирішення проблем є створення на Балканах суспільств не на етнічних, а на громадянських принципах.

Ця стратегія не спрацювала, проте Захід досі не визнав її провал.

І це приводить до досить дивних рішень Заходу. Наприклад, як це було у Чорногорії, де існує протистояння між титульною нацією та сербською меншиною – представники якої часто не вважають чорногорців окремою нацією".

Вона пояснює, чому перспектива членства у ЄС не примирила Балкани.

"Дуже повільний рух до ЄС спричинив проблему, коли балканські народи припинили вірити, що це взагалі можливо".

"Європейська перспектива для Західних Балкан була проголошена у 2003 році. Наступного року до ЄС приєдналася Словенія, а за десять років – Хорватія.

І на цьому розширення завершилося. Країни-лідери на вступ до ЄС – Чорногорія і Сербія, вже багато років просто тупцюють на місці. Наступні за ними – Албанія і Північна Македонія – взагалі не почали переговори. А далі йдуть Боснія і Герцеговина, Косово – там взагалі нічого практично не відбувається".

Більше про ситуацію на Балканах - у статті Європа в очікуванні війни: як Захід "проспав" кризу на Балканах, або у відео на YouTube-каналі "ЄвроПравди".