На президентських виборах в Литві відсторонили від роботи члена комісії напідпитку

У литовській столиці Вільнюса відсторонили від роботи члена комісії, яка перебувала у стані легкого алкогольного сп’яніння.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Згідно з повідомленням Головної виборчої комісії (ГВК), на одній з виборчих дільниць міста Вільнюса виникли підозри, що один із членів комісії може перебувати в стані алкогольного сп'яніння.

Були викликані співробітники поліції, які встановили члену комісії стан алкогольного сп'яніння – 0,15 проміле.

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