На президентських виборах в Литві відсторонили від роботи члена комісії напідпитку
Новини — Неділя, 12 травня 2024, 11:45 —
У литовській столиці Вільнюса відсторонили від роботи члена комісії, яка перебувала у стані легкого алкогольного сп’яніння.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.
Згідно з повідомленням Головної виборчої комісії (ГВК), на одній з виборчих дільниць міста Вільнюса виникли підозри, що один із членів комісії може перебувати в стані алкогольного сп'яніння.
Були викликані співробітники поліції, які встановили члену комісії стан алкогольного сп'яніння – 0,15 проміле.
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