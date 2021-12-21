В последнее время оценки западных дипломатов по ситуации на Балканах стали совсем неутешительными – по их мнению, регион как никогда близок к повторению новой войны.

О том, действительно ли война на Балканах неизбежна и где ЕС "проcпал" эти риски, редактор ЕвроПравды Юрий Панченко поговорил с нашим постоянным автором и редактором портала "Балканский обозреватель" Натальей Ищенко.

Ее экспертные оценки можно прочитать в статье Европа в ожидании войны: как Запад "проспал" кризис на Балканах, или посмотреть видео на YouTube-канале "ЕвроПравды".

Итак, тезисы Натальи Ищенко:

"За последние годы чувство опасности от возобновления конфликта [на Балканах] сначала просто исчезло, а потом люди начали ностальгировать по тем временам. Тем более, что аннексия Крыма дала им возможность обсуждать схожие сценарии по отношению к своим соседям. Атмосфера того, что война в Европе снова возможна, произвела на Балканы такое впечатление, что "А почему нет?".

"По завершении югославской войны Запад был уверен, что ключом к решению проблем является создание на Балканах обществ не на этнических, а на гражданских принципах.

Эта стратегия не сработала, но Запад до сих пор не признал ее провал.

И это приводит к довольно странным решениям Запада. Например, как это было в Черногории, где существует противостояние между титульной нацией и сербским меньшинством – представители которого часто не считают черногорцев отдельной нацией".

Она объясняет, почему перспектива членства в ЕС не примирила Балканы.

"Очень медленное движение в ЕС вызвало проблему, когда балканские народы перестали верить, что это вообще возможно".

"Европейская перспектива для Западных Балкан была провозглашена в 2003 году. В следующем году к ЕС присоединилась Словения, а через десять лет – Хорватия.

И на этом расширение завершилось. Страны-лидеры на вступление в ЕС – Черногория и Сербия, уже много лет просто топчутся на месте. Последовавшие за ними – Албания и Северная Македония – вообще не начали переговоры. А дальше идут Босния и Герцеговина, Косово – там вообще ничего практически не происходит.

Больше о ситуации на Балканах – в статье Европа в ожидании войны: как Запад "проспал" кризис на Балканах, или в видео на YouTube-канале "ЕвроПравды".