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CША відреагували на звинувачення у держзраді проти Порошенка

Вівторок, 21 грудня 2021, 15:50

Посольство США відреагувало на звинувачення у держзраді проти народного депутата, п’ятого президента України Петра Порошенка.

Як повідомляє "Європейська правда", коментар про це оприлюднили у Twitter посольства.

"Сполучені Штати уважно стежать за справою проти колишнього президента Порошенка. Дуже важливо, щоб процес і результат ґрунтувалися на принципах верховенства права, а не політичних мотивах", - зазначають у ньому.

Зі схожою заявою виступила посол Британії Мелінда Сіммонс, наголосивши, що процедури мають здійснюватися неупереджено і професійно.

Як повідомляла "Українська правда", 20 грудня Петру Порошенку підписали підозру в держзраді та сприянні тероризму. Його викликали на допит на 23 грудня.

Петро Порошенко, який зараз перебуває за кордоном, заявив, що повернеться в Україну у першій половині січня.

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США Порошенко
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