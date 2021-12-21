CША відреагували на звинувачення у держзраді проти Порошенка

Посольство США відреагувало на звинувачення у держзраді проти народного депутата, п’ятого президента України Петра Порошенка.

Як повідомляє "Європейська правда", коментар про це оприлюднили у Twitter посольства.

"Сполучені Штати уважно стежать за справою проти колишнього президента Порошенка. Дуже важливо, щоб процес і результат ґрунтувалися на принципах верховенства права, а не політичних мотивах", - зазначають у ньому.

Сполучені Штати уважно стежать за справою проти колишнього президента Порошенка. Дуже важливо, щоб процес і результат ґрунтувалися на принципах верховенства права, а не політичних мотивах. — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) December 21, 2021

Зі схожою заявою виступила посол Британії Мелінда Сіммонс, наголосивши, що процедури мають здійснюватися неупереджено і професійно.

Як повідомляла "Українська правда", 20 грудня Петру Порошенку підписали підозру в держзраді та сприянні тероризму. Його викликали на допит на 23 грудня.

Петро Порошенко, який зараз перебуває за кордоном, заявив, що повернеться в Україну у першій половині січня.