США отреагировали на обвинения в госизмене против Порошенко

Посольство США отреагировало на обвинения в госизмене против народного депутата, пятого президента Украины Петра Порошенко.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление опубликовали в Twitter посольства.

"Соединенные Штаты внимательно следят за делом против бывшего президента Порошенко. Очень важно, чтобы процесс и результат основывались на принципах верховенства права, а не на политических мотивах", - отмечают в нем.

Сполучені Штати уважно стежать за справою проти колишнього президента Порошенка. Дуже важливо, щоб процес і результат ґрунтувалися на принципах верховенства права, а не політичних мотивах. — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) December 21, 2021

С похожим заявлением выступила и посол Британии Мелинда Симмонс, отметив, что процедуры должны осуществляться беспристрастно и профессионально.

Как сообщала "Украинская правда", 20 декабря Петру Порошенко подписали подозрение в госизмене. Его вызвали на допрос на 23 декабря.

Порошенко, который сейчас находится за границей, заявил, что вернется в Украину в первой половине января.