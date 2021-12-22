Етична рада Німеччини підтримала обов’язкову вакцинацію

Етична рада Німеччини в середу заявила, що підтримує обов'язкову вакцинацію всього дорослого населення віком від 18 років.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в публікації DW.

На початку цього місяця керівники країни та федеральних земель попросили організацію надати свою оцінку у той час, як Німеччина бореться із четвертою хвилею пандемії COVID-19.

Незначна більшість, 13 з 24 членів ради, висловилися за поширення зобов’язання на всіх дорослих, які відповідають критеріям для вакцинації.

Більшість, 20 членів, висловилися за розширення вже існуючої вимоги, яка нині поширюється на сфери опіки особливо вразливих людей, на всіх вразливих осіб.

Проте орган заявив, що не приймає застосування насильницької вакцинації.

Рада наголосила, що високі показники вакцинації мають вирішальне значення для переходу до контрольованої епідемічної ситуації, і що зараз ситуація видається особливо важкою.

Водночас рада зазначила, що обов’язкова вакцинація не може приборкати поточну четверту хвилю в короткостроковій перспективі. Так само обов’язкова вакцинація не може бути панацеєю від пандемії.

"Її можна розглядати лише як частину комплексної, заснованої на доказах, диференційованої та перспективної загальної стратегії пандемії", - йдеться у заяві.

Читайте також У Німеччини пройшли багатотисячні протести проти ковідних обмежень і обов'язкової вакцинації

Орган також додав, що необхідно докласти зусиль для подолання соціальних розбіжностей між тими, хто отримав щеплення, та тими, хто його не отримав.

"Здійснюючи обов'язкову вакцинацію, політичні діячі та державні органи повинні свідомо працювати, щоб уникати зіткнень між вакцинованими та невакцинованими людьми", - йдеться у заяві.

До Етичної ради входять 26 експертів із різних сфер - протестантські та католицькі богослови, члени Центральної ради євреїв Німеччини, лікарі, біологи та юристи. Її члени призначаються президентом Німеччини для консультування політиків та підвищення обізнаності громадськості щодо складних та спірних питань. Пропозиції ради не є обов'язковими.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди.