SAS скасувала десятки авіарейсів через коронахворих працівників

Компанія "Скандинавські авіалінії" скасувала понад 30 своїх рейсів на середу та наступні дні у зв’язку з тим, що багато співробітників підхопили коронавірус і опинились на лікарняних.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє SVT.

Про скасування рейсів - переважно до сусідніх скандинавських країн та всередині Швеції - оголосили у вівторок, у тому числі 9 рейсів на середу. В найбільшому аеропорту Стокгольм-Арланда спостерігаються великі черги - чимало мандрівників, дізнавшись про скасування своїх рейсів, перебронювали квитки на найближчі можливі.

"Як і в усьому суспільстві, у нас зараз більше людей на лікарняних - через те, що хтось із персоналу хворі самі, або хворіє хтось із їхніх рідних", - пояснила речниця компанії. Вона не виключила, що згодом доведеться скасувати ще більше авіарейсів.

Ситуацію додатково ускладнює те, що саме почалися передріздвяні дні, коли багато людей прямують туди, де планують провести свята. У SAS очікують піковий потік мандрівників 23 грудня.

Проблеми з чергами в аеропорту почалися ще на вихідних, мандрівники скаржилися, що приїжджаючи навіть за 3-4 години до рейсу ледве встигли пройти всі процедури. Понад 100 пасажирів спізнилися на рейси.

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