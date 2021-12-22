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Укр / Рус
Укр / Рус

SAS отменила десятки авиарейсов из-за заразившихся коронавирусом работников

Среда, 22 декабря 2021, 14:52

Компания "Скандинавские авиалинии" отменила более 30 своих рейсов на среду и последующие дни в связи с тем, что многие сотрудники подхватили коронавирус и оказались на больничных.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает SVT.

Об отмене рейсов – преимущественно в соседние скандинавские страны и внутри Швеции – объявили во вторник, в том числе 9 рейсов на среду. В крупнейшем аэропорту Стокгольм-Арланда наблюдаются большие очереди – многие путешественники, узнав об отмене своих рейсов, перебронировали билеты на ближайшие возможные.

"Как и во всем обществе, у нас сейчас больше людей больничных - потому что кто-то из персонала больны сами, или болеет кто-то из их родных", - пояснила пресс-секретарь компании. Она не исключила, что впоследствии придется отменить еще больше авиарейсов.

Ситуацию дополнительно усложняет то, что именно начались предрождественские дни, когда многие направляются туда, где планируют провести праздники. В SAS ожидают пиковый поток путешественников 23 декабря.

Проблемы с очередями в аэропорту начались еще на выходных, путешественники жаловались, что приезжая даже за 3-4 часа до рейса едва успели пройти все процедуры. Более 100 пассажиров опоздали на рейсы.

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Швеция Авиарейсы Коронавирус
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