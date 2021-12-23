Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

У Болгарії здійнявся резонанс після заяви міністра оборони про небажання розміщувати сили НАТО 

Четвер, 23 грудня 2021, 10:39

Прем’єр Болгарії заявив, що в країні поки не обговорювали питання про розміщення додаткових сил НАТО, а одна з партій вимагає пояснень від міністра оборони після його слів про те, що він не вважає доречним розміщувати в країні додаткові сили Альянсу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Балканський оглядач".

Нагадаємо, напередодні міністр оборони Стефан Янев висловив думку, що вважає за краще не збільшувати контингент НАТО в Болгарії, бо це спричинить зростання напруги в регіоні.

Одна з партій урядової коаліції, "Демократична Болгарія", попросила Янєва пояснити свої слова.

Тим часом позицію міністра оборони поширило посольство РФ у Софії, її активно цитували у російських ЗМІ.

Читайте також: Путін на всю голову: чому російський ультиматум НАТО є доброю новиною для України.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Болгарія Альянс
powered by lun.ua

Статті

Назад до СРСР: як Білорусь стає полігоном для нових провокацій проти Заходу

Приклад Лукашенка досить показовий для України - він йде на пів кроку попереду Путіна, фактично тестуючи інструменти, які готується використати Кремль.
23 грудня 2021 — Марія Авдєєва, для Європейської правди

Прорвати польську блокаду: навіщо Києву потрібна суперечка з Євросоюзом

Україна готується вперше в своїй історії оскаржити дії Євросоюзу в арбітражі, створеному відповідно до Угоди про асоціацію.
23 грудня 2021 — Юрій Панченко, Європейська правда

Вечірка у Бориса: як порушення карантину може коштувати кар'єри британському прем'єру

Ситуація, коли топ-урядовці можуть дозволити собі розваги, заборонені для пересічних громадян, чудово відома українцям. Проте у Британії це матиме зовсім інші наслідки.
22 грудня 2021 — Олександр Краєв, для Європейської правди