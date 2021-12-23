У Болгарії здійнявся резонанс після заяви міністра оборони про небажання розміщувати сили НАТО 

Прем’єр Болгарії заявив, що в країні поки не обговорювали питання про розміщення додаткових сил НАТО, а одна з партій вимагає пояснень від міністра оборони після його слів про те, що він не вважає доречним розміщувати в країні додаткові сили Альянсу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Балканський оглядач".

Нагадаємо, напередодні міністр оборони Стефан Янев висловив думку, що вважає за краще не збільшувати контингент НАТО в Болгарії, бо це спричинить зростання напруги в регіоні.

Одна з партій урядової коаліції, "Демократична Болгарія", попросила Янєва пояснити свої слова.

Тим часом позицію міністра оборони поширило посольство РФ у Софії, її активно цитували у російських ЗМІ.

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