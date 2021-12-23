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Укр / Рус

В Болгарии поднялся резонанс после заявления министра обороны о нежелании размещать силы НАТО

Четверг, 23 декабря 2021, 10:39

Премьер Болгарии заявил, что в стране пока не обсуждался вопрос о размещении дополнительных сил НАТО, а одна из партий требует объяснений от министра обороны после его слов о том, что он не считает уместным размещать в стране дополнительные силы Альянса.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Балканский обозреватель".

Напомним, накануне министр обороны Стефан Янев выразил мнение, что предпочитает не увеличивать контингент НАТО в Болгарии, поскольку это приведет к росту напряжения в регионе.

Одна из партий правительственной коалиции "Демократическая Болгария" попросила Янева объяснить свои слова.

Между тем, позицию министра обороны распространило посольство РФ в Софии, ее активно цитировали в российских СМИ.

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Болгария Альянс
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