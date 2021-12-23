Бельгія закриє кінотеатри та театри через зростання випадків "Омікрону"

Бельгія закриє кінотеатри, театри, концертні зали на тлі поширення варіанта коронавірусу "Омікрон".

Про це оголосив прем’єр-міністр Александр де Кроо, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Прем’єр-міністр заявив, що останні заходи боротьби з епідемією дають ефект. Однак незважаючи на ці позитивні показники є побоювання щодо варіанта "Омікрон", який поширюється швидше, ніж "Дельта". За останні два дні кількість випадків коронавірусу з варіантом "Омікрон" подвоїлася.

Тому внутрішні приміщення, такі як кінотеатри, театри, концертні зали та конференцзали зачиняться з неділі.

Доступ громадськості на стадіони, спортивні заходи та відкриті майданчики під наметами буде заборонений.

Водночас різдвяні ринки просто неба можуть залишатися відкритими з обмеженнями кількості клієнтів. Натомість парки розваг повинні будуть закритися.

Музеї, бібліотеки та спортивні споруди залишаться відкритими.

Також люди зможуть ходити на шопінг по двоє, не враховуючи дітей.

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Віддалена робота продовжуватиметься з особистим відвідуванням офісу не більше від одного дня на тиждень.

"Ми розуміємо суворість цих заходів; ми знаємо, це боляче. Після року напруженої роботи, після року, протягом якого багато бельгійців вирішили зробити вакцинацію, нам хотілося б іншого Різдва", - визнав Де Кроо.

За даними національного інституту охорони здоров'я, з 15 по 21 грудня до лікарень Бельгії щодня приймали в середньому 173 пацієнти з COVID-19. Близько 709 людей перебувають у реанімації.

76% населення Бельгії віком від 12 років і старші повністю вакциновані двома дозами, а 31% цього населення отримав бустерне щеплення.

Заходи переглянуть на початку січня з урахуванням поточної ситуації з пандемією.

Директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ганс Клюге заявив, що варіант "Омікрон" вже домінує у Великій Британії, Данії та Португалії і, ймовірно, стане основним варіантом на континенті "через пару тижнів".

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