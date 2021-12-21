У Данії - новий максимум заражень коронавірусом, "Омікрон" вже вважають домінуючим

Данія 21 грудня зареєструвала новий добовий максимум заражень коронавірусом - понад 13 тисяч.

Як повідомляє DR, про це заявив міністр охорони здоров’я Магнус Хойніке, пише "Європейська правда".

За його словами, за останню добу в країні виявили 13 558 нових заражень коронавірусом, що є найбільшим показником з початку епідемії. Населення Данії - близько 5,8 млн.

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Перед цим попередній максимум заражень Данія зареєструвала 17 грудня - трохи більше 11 тисяч.

Кількість госпіталізованих пацієнтів становить 554, це на 27 менше, ніж перебували в лікарнях станом на попередню добу. 67 перебувають в палатах інтенсивної терапії. Померли за добу 17 хворих.

За оцінками Інституту громадського здоров’я, штам "Омікрон" вже став в країні домінуючим і його частка продовжить зростати.

Нагадаємо, в кінці минулого тижня уряд анонсував нові обмеження для стримування хвилі епідемії.