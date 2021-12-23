Бельгия закроет кинотеатры и театры из-за роста случаев "Омикрона"

Бельгия закроет кинотеатры, театры, концертные залы на фоне распространения варианта коронавируса "Омикрон".

Об этом объявил премьер-министр Александр де Кроо, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Премьер-министр заявил, что последние меры по борьбе с эпидемией дают эффект. Однако, несмотря на эти положительные показатели, есть опасения относительно варианта "Омикрон", который распространяется быстрее, чем "Дельта". За последние два дня количество случаев коронавируса с вариантом "Омикрон" удвоилось.

Поэтому внутренние помещения, такие как кинотеатры, театры, концертные залы и конференц-залы, закроются с воскресенья.

Доступ общественности на стадионы, спортивные мероприятия и открытые площадки под навесами будет запрещен.

В то же время рождественские рынки под открытым небом могут оставаться открытыми с ограничениями количества клиентов. Парки развлечений должны будут закрыться.

Музеи, библиотеки и спортивные сооружения останутся открытыми.

Также люди смогут ходить на шопинг по двое, не считая детей.

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Удаленная работа будет продолжаться с личным посещением офиса не более одного дня в неделю.

"Мы понимаем суровость этих мер; мы знаем, это больно. После года напряженной работы, после года, в течение которого многие бельгийцы решили сделать вакцинацию, нам хотелось бы другого Рождества", - признал Де Кроо.

По данным национального института здравоохранения, с 15 по 21 декабря в больницы Бельгии ежедневно принимали в среднем 173 пациента с COVID-19. Около 709 человек находятся в реанимации.

76% населения Бельгии в возрасте от 12 лет и старше полностью вакцинированы двумя дозами, а 31% этого населения получило бустерную прививку.

Мероприятия будут пересмотрены в начале января с учетом текущей ситуации с пандемией.

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что вариант "Омикрон" уже доминирует в Великобритании, Дании и Португалии и, вероятно, станет основным вариантом на континенте "через пару недель".

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