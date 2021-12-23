Lufthansa скасовує міжконтинентальні рейси на Різдво через хворих пілотів

Авіакомпанія Lufthansa скасувала кілька міжконтинентальних рейсів на Різдво, оскільки занадто багато пілотів захворіли та не зможуть вийти на роботу.

Про це повідомило видання Handelsblatt, пише "Європейська правда".

З 23 по 26 грудня будуть скасовані деякі трансатлантичні рейси, зокрема, у Бостон, Х'юстон та Вашингтон, повідомив у четвер представник компанії.

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Він не став робити припущення про зв'язок хворих працівників з варіантом коронавірусу "Омікрон", оскільки Lufthansa не була проінформована про тип захворювання співробітників.

Раніше портал aero.de повідомляв про кадровий дефіцит у компанії на різдвяний період.

Як повідомлялося, компанія "Скандинавські авіалінії" скасувала понад 30 своїх рейсів на 22 грудня та наступні дні у зв’язку з тим, що багато співробітників підхопили коронавірус і опинились на лікарняних.

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