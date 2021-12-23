Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Lufthansa скасовує міжконтинентальні рейси на Різдво через хворих пілотів

Четвер, 23 грудня 2021, 11:57

Авіакомпанія Lufthansa скасувала кілька міжконтинентальних рейсів на Різдво, оскільки занадто багато пілотів захворіли та не зможуть вийти на роботу.

Про це повідомило видання Handelsblatt, пише "Європейська правда".

З 23 по 26 грудня будуть скасовані деякі трансатлантичні рейси, зокрема, у Бостон, Х'юстон та Вашингтон, повідомив у четвер представник компанії. 

Читайте також
SAS скасувала десятки авіарейсів через коронахворих працівників

Він не став робити припущення про зв'язок хворих працівників з варіантом коронавірусу "Омікрон", оскільки Lufthansa не була проінформована про тип захворювання співробітників.

Раніше портал aero.de повідомляв про кадровий дефіцит у компанії на різдвяний період.

Як повідомлялося, компанія "Скандинавські авіалінії" скасувала понад 30 своїх рейсів на 22 грудня та наступні дні у зв’язку з тим, що багато співробітників підхопили коронавірус і опинились на лікарняних.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Німеччина
powered by lun.ua

Статті

Прорвати польську блокаду: навіщо Києву потрібна суперечка з Євросоюзом

Україна готується вперше в своїй історії оскаржити дії Євросоюзу в арбітражі, створеному відповідно до Угоди про асоціацію.
23 грудня 2021 — Юрій Панченко, Європейська правда

Вечірка у Бориса: як порушення карантину може коштувати кар'єри британському прем'єру

Ситуація, коли топ-урядовці можуть дозволити собі розваги, заборонені для пересічних громадян, чудово відома українцям. Проте у Британії це матиме зовсім інші наслідки.
22 грудня 2021 — Олександр Краєв, для Європейської правди

Не казати Зеленському "ні": що вимагає змінити президент у підходах до зовнішньої політики

Стати регіональним лідером. Отримати від НАТО сигнал про перспективу членства вже у 2022 році. Це – лише частина вимог Володимира Зеленського до українських послів.
22 грудня 2021 — Сергій Сидоренко, Європейська правда, з Гути