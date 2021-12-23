Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Lufthansa отменяет межконтинентальные рейсы на Рождество из-за больных пилотов

Четверг, 23 декабря 2021, 11:57

Авиакомпания Lufthansa отменила несколько межконтинентальных рейсов на Рождество, поскольку слишком много пилотов заболели и не смогут выйти на работу.

Об этом сообщило издание Handelsblatt, пишет "Европейская правда".

С 23 по 26 декабря будут отменены некоторые трансатлантические рейсы, в частности в Бостон, Хьюстон и Вашингтон, сообщил в четверг представитель компании.

Читайте также
SAS отменила десятки авиарейсов из-за заразившихся коронавирусом работников

Он не стал предположить связь больных работников с вариантом коронавируса "Омикрон", поскольку Lufthansa не была проинформирована о типе заболевания сотрудников.

Ранее портал aero.de сообщал о кадровом дефиците у компании на рождественский период.

Как сообщалось, компания "Скандинавские авиалинии" отменила более 30 своих рейсов на 22 декабря и последующие дни в связи с тем, что многие сотрудники подхватили коронавирус и оказались на больничных.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Германия
powered by lun.ua

Статьи

Назад в СССР: как Беларусь становится полигоном для новых провокаций против Запада

Пример Лукашенко достаточно показателен для Украины – он идет на полшага впереди Путина, фактически тестируя инструменты, которые готовится использовать Кремль.
23 декабря 2021 — Мария Авдеева, для Европейской правды

Прорвать польскую блокаду: зачем Киеву нужен спор с Евросоюзом

Украина готовится впервые в своей истории оспорить действия Евросоюза в арбитраже, созданном в соответствии с Соглашением об ассоциации (укр.)
23 декабря 2021 — Юрий Панченко, Европейская правда

Вечеринка у Бориса: как нарушение карантина может стоить карьеры британскому премьеру

Ситуация, когда топ-чиновники могут позволить себе развлечения, запрещенные для рядовых граждан, хорошо известна украинцам. Однако в Британии это будет иметь совсем другие последствия (укр.)
22 декабря 2021 — Александр Краев, для Европейской правды