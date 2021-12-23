Греція повертає маски на вулицях і скасовує масові гуляння перед Новим роком

Уряд Греції в четвер оголосив про нові заходи напередодні Різдва та Нового року для запобігання поширенню нового штаму коронавірусу "Омікрон".

Про це пише Ekathimerini, повідомляє "Європейська правда".

З ранку п'ятниці маски будуть обов'язковими як у приміщеннях, так і на відкритому повітрі, у тому числі у церквах, у той час як для поїздок у громадському транспорті чи відвідування супермаркету буде потрібно респіратор KN95.

Усі масові гуляння, заплановані муніципалітетами на найближчі дні, скасовуються.

Глава МОЗ Танос Плевріс також дав "настійну рекомендацію" людям пройти тестування перед будь-якими зібраннями з друзями та сім'єю.

Плевріс сказав, що цих заходів, які набудуть чинності о 6-й годині ранку в п'ятницю і продовжаться до 2 січня, "достатньо, щоб безпечно відсвяткувати Різдво та Новий рік".

Після 3 січня уряд запровадить більше обмежень, які стосуватимуться розваг, спортивних заходів та другорядних заходів, сказав він, але пояснив, що вони не включають локальні чи загальні карантини або повернення системи SMS для виходу з дому.

Всього два дні тому уряд Греції заявляв, що не планує вводити додаткові коронавірусні обмеження напередодні різдвяних та новорічних свят.

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