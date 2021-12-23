У Фінляндії зафіксували новий максимум випадків коронавірусу

У Фінляндії діагностовано 3000 нових випадків коронавірусу, що є новим добовим рекордом з початку епідемії.

Про це пише Yle, повідомляє "Європейська правда".

Попередній максимум був зафіксований у середу, коли заражень було зафіксовано 2877.

Найбільше інфікованих у медичному окрузі Гельсінкі та Уусімаа, де виявлено 1701 випадок зараження COVID-19.

За добу від коронавірусу померло троє людей. Всього за час пандемії у Фінляндії зафіксовано 1504 смерті в результаті коронавірусу.

Кумулятивна захворюваність за останні 14 днів на 100 тисяч жителів склала по всій країні 504 випадки, у регіоні Гельсінкі та Уусімаа 789,1.

Нагадаємо, з 24 грудня Фінляндія обмежить години роботи ресторанів, щоб стримати зростання кількості випадків зараження COVID-19 і поширення нового варіанту "Омікрон".

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